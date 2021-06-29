У Коста-Ріці вивергається вулкан

На північному заході Коста-Ріки в понеділок, 28 червня, почав вивергатися один з найбільших в країні вулканів - Рінкон-де-ла-Велья. Вулкан викинув стовп попелу заввишки 3,3 кілометра, повідомляє Кореспондент.

Вулкан викидав попіл майже три хвилини. Це може стати найбільшим його виверженням за багато років.

"Це було досить потужне виверження", - говориться в повідомленні фахівця вулканологічних і сейсмологічної обсерваторії Коста-Ріки Мартена де Моора.

Національна комісія із запобігання ризиків і управління в надзвичайних ситуаціях заявила, що направила експертів для оцінки ситуації, і закликала людей не наближатися до вулкану. Про руйнування і постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що в Коста-Ріці п'ять діючих вулканів.