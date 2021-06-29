У ЄС найближчими місяцями підготують нові санкції проти РФ

Європейська комісія і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на прохання Європейської Ради в найближчі місяці займуться підготовкою нових обмежувальних заходів проти Росії, які будуть готові на випадок, якщо Брюсселю буде потрібно їх швидко ввести, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У найближчі тижні й місяці я буду просувати різні напрямки дій, які намітили лідери. Європейська Рада запросила Європейську комісію і мене представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, які будуть готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право" , - йдеться в повідомленні.

З іншого боку Боррель зазначив, що також займеться розробкою варіантів взаємодії з Росією з низки питань.

Доручення зайнятися підготовкою подібних санкцій Боррель отримав за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС у червні.