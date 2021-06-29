У Греції знайшли викрадену картину Пікассо

Картина "Голова жінки", вкрадена з Національної художньої галереї Афін, виявлена в 50 км від столиці. Передбачуваний викрадач - 49-річний місцевий житель, повідомляє DW.

Поліція Греції знайшла картину "Голова жінки" пензля іспанського та французького художника Пабло Пікассо, викрадену більше дев'яти років тому з Національної художньої галереї Афін.

Робота Пікассо була виявлена разом з картиною "Вітряк" нідерландського живописця Піта Мондріана в 50 кілометрах від Афін. Останній, за даними ЗМІ, завдано збитків.

У міністерстві культури і спорту країни підтвердили факт знахідки.

Поліція відновила розслідування в 2020 році. Більш детальну інформацію про злочинця і мотиви його дій представлять 29 червня на прес-конференції.

Поліція відновила розслідування в лютому 2020 року, після того як стало ясно, що "Голова жінки" не з'являлася на чорних ринках творів мистецтва і, по всій видимості, не покидала Грецію. Картина оцінюється в 16,5 млн євро.

Пікассо свого часу подарував її Греції в якості нагороди за опір нацистам в роки Другої світової війни.