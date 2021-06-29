Китайська вакцина CoronaVac ефективна для дітей

Китайська вакцина CoronaVac, якій роблять щеплення в українських центрах масової вакцинації, ефективна і безпечна для дітей від 3 до 17 років, повідомляє Страна.ua.

Після першої фази клінічних випробувань антитіла були виявлені у 100% щеплених дітей. Після другої фази у дітей, які отримали дозу в 1,5 мікрограма, антитіла були виявлені в 96,8% випадків, у які отримали дозу в 3 мікрограма - в 100% випадків. У дітей, які отримали плацебо, антитіла виявлені не були.

"Діти і підлітки віком від трьох до 17 років добре перенесли щеплення вакциною CoronaVac, вона продемонструвала безпеку і викликала гуморальную реакцію ", - повідомили вчені.

Медики не виявили серйозні побічні реакції в ході випробувань, 13% учасників повідомили про локальний біль в місці уколу. Одна дитина з контрольної групи захворіла на пневмонію, однак дослідники вважають, що цей одиничний випадок не пов'язаний з вакцинацією.