У США розробили маску для обличчя, яка виявляє COVID-19

Фахівці Массачусетського технологічного інституту (МІТ) спільно з колегами з Гарвардського університету розробили прототип маски, що дозволяє визначити, чи хворіє людина на коронавірус, повідомляє Лента.ру.

На внутрішній стороні зразка є маленький одноразовий знімний датчик. Користувач сам визначає, в який момент його активувати. Час постановки діагнозу займає близько 90 хвилин, результати відображаються тільки на внутрішній стороні маски для забезпечення конфіденційності.

За словами Джеймса Коллінза, професора відділу біологічної інженерії в Termeer і в Інституті медичної інженерії та науки MIT, прототип розроблений на основі технології, створеної кілька років тому. Тоді подібні чіпи застосовувалися для виявлення вірусу Ебола.

Суть в тому, що вірус, бактерія або інший об'єкт, який потрібно діагностувати, зв'язується зі спеціальним генетичним перемикачем на датчику. Той запускає вироблення яскравою субстанції (наприклад, білка). Колір і вказує на наявність патогенного мікроорганізму.

Відзначається, що датчик може бути вшитий не тільки в маску, але і в одяг. Також його можна налаштувати на виявлення інших вірусів. Передбачається, що подібні сенсори можуть стати в пригоді для захисту співробітників швидкої допомоги, медичного персоналу та військовослужбовців.