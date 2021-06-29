Камери на дорогах: за рік водіїв оштрафували на сотні мільйонів
Водії сплатили майже 260 млн грн штрафів за рік роботи в Україні систем автофіксації порушень правил дорожнього руху( ПДР), які були встановлені в червні 2020 року в Києві та на дорогах державного значення, повідомляє УНИАН.
При цьому наголошується, що кількість порушень, зафіксованих камерами, за рік знизилася.
"Якщо за перший місяць було 425 тис.порушень, то зараз це число не перевищує 112 тис.", - сказано в повідомленні OpenDataBot.
У той же час, на аварійність на дорогах нововведення не вплинуло, зокрема Київ і область залишаються абсолютними лідерами за кількістю ДТП. У 2020 році їх було зафіксовано 53 тис.874, тоді як в 2019 році їх було 53 тис. 134.
При цьому, за даними OpenDataBot, кількість аварій з постраждалими зменшується.
"Так, наприклад, кількість ДТП з постраждалими в Києві зменшилася на 3,5%, А із загиблими - майже на 11,6%. Щоправда, частина областей, в яких камери встановлені не були, мають схожу динаміку", - сказано в повідомленні.
В інших областях зростання кількості ДТП також незначне, а у Львівській, Миколаївській та Кіровоградській областях кількість ДТП навіть зменшилася.
Автофіксація порушень ПДР
- З 1 червня 2020 року в "пілотному режимі" в столиці та Київській області працюють 48 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху, за допомогою яких виявляють водіїв, що перевищують швидкість руху. Також камери планували встановити в місцях підвищеної аварійності та концентрації ДТП, на дорогах державного значення та в усіх обласних центрах.
- Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.
- Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.
- За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.
- До 2024 року на українських дорогах планують встановити 1,5 тис. стаціонарних камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.