Камери на дорогах: за рік водіїв оштрафували на сотні мільйонів

Водії сплатили майже 260 млн грн штрафів за рік роботи в Україні систем автофіксації порушень правил дорожнього руху( ПДР), які були встановлені в червні 2020 року в Києві та на дорогах державного значення, повідомляє УНИАН.

При цьому наголошується, що кількість порушень, зафіксованих камерами, за рік знизилася.

"Якщо за перший місяць було 425 тис.порушень, то зараз це число не перевищує 112 тис.", - сказано в повідомленні OpenDataBot.

У той же час, на аварійність на дорогах нововведення не вплинуло, зокрема Київ і область залишаються абсолютними лідерами за кількістю ДТП. У 2020 році їх було зафіксовано 53 тис.874, тоді як в 2019 році їх було 53 тис. 134.

При цьому, за даними OpenDataBot, кількість аварій з постраждалими зменшується.

"Так, наприклад, кількість ДТП з постраждалими в Києві зменшилася на 3,5%, А із загиблими - майже на 11,6%. Щоправда, частина областей, в яких камери встановлені не були, мають схожу динаміку" , - сказано в повідомленні.

В інших областях зростання кількості ДТП також незначне, а у Львівській, Миколаївській та Кіровоградській областях кількість ДТП навіть зменшилася.

Автофіксація порушень ПДР