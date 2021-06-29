Фонд держмайна запускає сервіс автоматичної оцінки нерухомості

Фонд державного майна ввів в експлуатацію єдину базу даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості й автоматичного формування відповідних електронних довідок, повідомляє БiзнесЦензор.

Для визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка, яка залишається чинною протягом 30 календарних днів.