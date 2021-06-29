Фонд держмайна запускає сервіс автоматичної оцінки нерухомості
Фонд державного майна ввів в експлуатацію єдину базу даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості й автоматичного формування відповідних електронних довідок, повідомляє БiзнесЦензор.
Для визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка, яка залишається чинною протягом 30 календарних днів.
"Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості, вона має право звернутися до суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) з метою визначення ринкової вартості такого об'єкта. Суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, який реєструється в Єдиній базі. Зареєстрований звіт про оцінку майна діє протягом 6 місяців", - говориться в повідомленні.