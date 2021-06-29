Вигідні кредити на покупку нового вітчизняного авто

Prostobank.ua дослідив умови надання автокредитів на покупку нового вітчизняного авто терміном на 3 роки в національній валюті. Аналітики досліджували кредитні пропозиції більш 15 найбільших українських банків, повідомляє Prostobank.ua.

Станом на 18.06.2021 досліджувані кредити надають 9 банків. Середня реальна ставка по таких кредитах становить 7,44% річних. Загальна кількість кредитних програм на вказаний термін - 159.

Нижче в таблиці відібрано по одній кращій пропозиції від банку (з точки зору вартості) для згаданих умов.

Топ-9 кращих кредитних програм на покупку нового вітчизняного авто на 3 роки за станом на 18.06.2021 р.

Клікніть по картинці, щоб збільшити

Тенденція змін середньої реальної процентної ставки для кредитів на покупку нового вітчизняного авто в національній валюті терміном на 3 роки в поточному році відображена в наступній діаграмі: