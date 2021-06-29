У Криму смерч пошкодив будинки жителів Кіровського району

В окупованому Криму в Кіровському районі, раніше постраждалому від повені, смерч пошкодив житлові будинки і господарські споруди, повідомляє Укрiнформ.

"У селі Ізюмівка Кіровського району Криму смерч пошкодив шість будинків і шість госпбудівель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вітер і дощ під час смерчу порушив електропостачання і повалив дерева на території населеного пункту.

Раніше Кіровський район в окупованому Криму разом з Ялтою і Керчю постраждав через зливи і повені.

Окупаційна влада заявили, що в Кіровському районі потребують ремонту 32 вулиці протяжністю 30 кілометрів. Вартість робіт оцінюється в 100 млн рублів (37,8 млн грн).