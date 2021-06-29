Топ-3 продукти, які обов’язково повинна вживати кожна жінка

Фахівці впевнені, що деякі продукти мають обов’язково бути в раціоні кожної жінки. Вони здатні поліпшити зовнішній вигляд, а також налагодити роботу важливих внутрішніх процесів, повідомляє GreenPost.

Помідори

Цей продукт є постійним гостем на столі в багатьох людей, але мало хто знає про його важливі та корисні властивості. Помідори мають сечогінний ефект, що сприятливо позначається на роботі нирок і сечостатевої системи в цілому. Також цей овоч має низьку калорійність, що є корисним для тих, хто тримає себе у формі.

Слід зауважити, що фахівці не рекомендують поєднувати помідори з огірками, як це зазвичай робиться. Річ у тім, що огірки містять у собі ферменти, які здатні руйнувати вітаміни та мікроелементи, що є у помідорах, тому ці два продукти краще вживати окремо.

Шпинат

Зелень сприятливо впливає на якість і здоров’я шкіри, а шпинат ще й допомагає волоссю не втрачати свого природного блиску.

Шпинат також містить у собі певну кількість фолієвої кислоти, яка сприятливо впливає на репродуктивну функцію жінки, даючи змогу прискорити бажане зачаття та виносити здорову дитину.

Насіння льону

Льон почали вивчати нещодавно, але вже виявлено, що він позитивно впливає на жіночий організм. Лише декілька грамів насіння льону на день допоможуть жінці привести до ладу волосся, нігті, пружність шкіри, а також профілактувати підвищення рівня цукру у крові.

Насіння льону можна вживати у вигляді каші, додавати у страви в меленому вигляді, а також заливати кефіром. Незалежно від методу вживання, цей продукт залишається корисним і необхідним для жіночого організму.