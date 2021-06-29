5 найгірших Ferrari, які коли-небудь були випущені

Ferrari – одна з найбільш знакових автомобільних марок усіх часів. Навіть, якщо ви не фанат машин, їх моделі все одно захоплюють вас, повідомляє Обозреватель.

Італійський автовиробник протягом багатьох десятиліть випускав неймовірні суперкари. Проте це їм вдавалося не завжди. Сайт HotCars зібрав підбірку з 5 найгірших Ferrari, які коли-небудь виходили.

Ferrari 365 GT4 2+2, 400 та 412

Ferrari 400 не виглядали, як справжні Ferrari. Джерело: Вікіпедія

Автомобілі Ferrari 365 GT4 2+2, 400 та 412 увійшли до сімейства Tipo F101. Вони справді цікаві і в них не дуже багато мінусів. Це круті 4-місні автомобілі з двигунами V12. Їх елегантний та розумний дизайн дуже добре виглядав у свій час. Усі вони виробляли близько 335 кінських сил, і мали пишні, зручні інтер’єри. Щоправда, рульове управління було трохи важким.

Всі моделі використовували один і той же двигун, кузов та шасі, і з кожним новим поколінням вони отримували лише невеликими зміни. Серія вироблялась протягом 17 років, що робить її найдовшою в історії Ferrari. Але автомобілі Tipo F101 не дуже подобаються автомобільній спільноті, тому що вони не відчуваються, як Ferrari. Їх авто мають бути мрією для автомобілістів і їхати неймовірно швидко. Навіщо купувати Ferrari, якщо на вулицях на нього не будуть дивитися всі навколо. Хоча вони дають можливість придбати недороге Ferrari. 400i можна знайти за 30 000 доларів.

Ferrari Mondial

Ferrari Mondial була дуже повільна. Джерело: Вікіпедія

Сім'я Ferrari Mondial мала ті ж проблеми, що і серія Tipo F101, але Mondial трохи гірші. Найбільш рання модель Mondial 8 могла розігнатися 96 км/год приблизно за 10 секунд. Пізніші машини мали більш потужні двигуни, але вони все одно не наблизилися до звичного рівня продуктивності бренду. Це був Ferrari для широких мас.

Продуктивність була однією з головних проблем Mondial. Вона була повільна, хоча і практична, але навряд хтось купує Ferrari для цього. Крім того, це не дуже надійні машини, а їх запчастини та ціни на послуги дорогі. Проте вартість цих авто не дуже велика. На сьогодні це найдешевші Ferrari, які мають середню ціну 23 500 доларів.

Ferrari Dino 208 GT4

Ferrari Dino 208 GT4 мав дуже малий двигун. Джерело: Вікіпедія

Ferrari Dino 208 GT4 – дуже дивне авто. З одного боку, воно дешеве у придбанні та експлуатації, надійне, але з іншого боку, воно оснащено одним із найменших V8, який коли-небудь був поставлений на дорожній автомобіль. Проте у Ferrari була дуже вагома причина для використання 2-літрового V8 для цієї моделі.

Колись в Італії будь-яка машина з робочим об'ємом двигуна більше 2 літрів обкладалася великими податками. Це призвело до того, що Ferrari втратила продажі на внутрішньому ринку. Таким чином, вони випустили двигун 308 GT4 на 2 літри, щоб відповідати нормам. В результаті з’явився двигун Ferrari, який виробляв 180 кінських сил.

Ferrari 612 Scaglietti

Ferrari 612 Scaglietti також не виглядав так, як треба для Ferrari. Джерело: Вікіпедія

Ferrari 612 Scaglietti – це чудовий автомобіль, який стильно виглядає, може вмістити 4 людини і він практичний. Спереду у нього чудовий 5,7-літровий V12, який може розігнатися до 96 км/год за 4,2 секунди і мати максимальну швидкість 321 км/год. Цей могутній двигун також надійний.

Єдиним мінусом цієї моделі є її вигляд. У ньому немає нічого поганого, але він не схожий на Ferrari. Він також дуже тихий, а автомобілі італійської марки відомі своїм шумом. Це цікавий приклад того, як високі стандарти компанії можуть зробити навіть таке прекрасне авто одним з найгірших у бренду. Хоча загалом це чудовий суперкар, який можна знайти за розумну ціну.

Ferrari 348 TB

Ferrari 348 TB мала дуже погану керованість. Джерело: Вікіпедія

Ferrari 348 був заміною Ferrari 328. Однак ця модель більш тісно пов'язана з Testarossa, особливо в дизайнерському плані. Але на цьому її переваги закінчилися. Бос Ferrari Лука Ді Монтеземоло не сподобалася ця машина і він сказав, що в ній розчаровує все, крім екстер’єру. Якщо начальник каже, що товару щось бракує, напевно, означає, що так і є.

Хоча двигун хороший. Він мав V8 потужністю 300 кінських сил, і може розігнатися до 96 км/год за 5,3 секунди. Основна проблема Ferrari 348 – дуже погана керованість. Ця машина не є зовсім поганою, але неможливість їзди на високих швидкостях є непростимою для Ferrari.

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