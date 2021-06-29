У Вінниці автомобіль збив сімейну пару на переході

У Вінниці машина збила на пішохідному переході сімейну пару. Постраждалі перебувають у важкому стані, повідомляє ТСН.

Відзначається, що на кадрах з камер спостереження видно, як автомобіль навіть не гальмуючи на швидкості зносить чоловіка і жінку. Від удару їх перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт.

На відео видно, що через кілька секунд жінка намагається встати, але потім непритомніє. Від такого удару люди дивом змогли вижити, кажуть лікарі. Відомо, що обом постраждалим по 50 років. Вони у важкому стані.

"Основний діагноз черепно мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди вмирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться", - повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов.

Свідки ДТП і працівники навколишніх офісів кажуть, що ця ділянка дороги небезпечна - тут живий трафік, їздять трамваї і машини, які об'їжджають пробки на центральних дорогах.

У поліції кажуть водій був тверезим. Кримінальне провадження відкрили, але винуватця не затримали. Санкція статті передбачає три роки обмеження волі.