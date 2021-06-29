У Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди в Україні

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних﻿ умов майже у всіх регіонах України.

Про це йдеться в повідомленні﻿ УГМЦ.

"29 червня в Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки" , - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні в більшості регіонів синоптики прогнозують грози, град і шквальний вітер 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також в Криму погодні умови не несуть загрози.