У Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди в Україні
В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов майже у всіх регіонах України.
Про це йдеться в повідомленні УГМЦ.
"29 червня в Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні в більшості регіонів синоптики прогнозують грози, град і шквальний вітер 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також в Криму погодні умови не несуть загрози.