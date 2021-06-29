Для чого організму потрібен калій

Калій - це електроліт, або мінеральне з'єднання, яке проводить електрику при розчиненні в воді. Калій (К) тісно взаємодіє з натрієм (Na), пара цих мікроелементів має велике значення для здоров'я кожної нашої клітинки: «працює» в регуляції тиску і забезпеченні здоров'я кісткової тканини, знижує ймовірність хронічних хвороб, повідомляє Econet.

Калій залучений в забезпеченні: водного та кислотно-лужного балансів, функцій м'язових і нервових клітин, кардіологічних функцій, роботи нирок. У кожній клітині тіла працює своєрідна натріево-калієва помпа. Він підживлюється хімічної енергії АТФ, видаляє Na з клітин і створює потрапляння К в межі клітини. Споживання їжі з високим відсотком Na і дефіцитом К ускладнює функції помпи.

Левова частка Na потрапляє в організм за допомогою NaCl (звичайної кухонної солі). Багато хлориду натрію проникає в організм з переробленими харчовими продуктами, в результаті чого ми отримуємо надлишок Na.

Ознаки нестачі Калия

Дефіцит К провокує судоми м'язів, помутніння розуму, дратівливість, кардіологічні патології. Втома і млявість м'язів - яскраві ознаки нестачі Калия.

Симптоматика говорить про малу кількість енергії в м'язах. Мінерал К важливий для трансформації цукру крові в глікоген (який використовується для зберігання цукру в м'язах і печінці). Дефіцит К провокує скорочення обсягів запасеного глікогену. Бо глікоген виступає для м'язів енергетичним джерелом, нестача калия дає стомлення і млявість м'язів.

Крім нестачі К в меню, іншими факторами його дефіциту можуть бути інтенсивна втрата рідини, застосування цілого ряду медикаментозних препаратів (наприклад, проносних).

Важливість співвідношення К і Na

Пропорції Na і К надзвичайно важливі. Надлишок Na в їжі служить поштовхом для збоїв в цьому рівновазі. Баланс (K: Na) в харчовому меню повинен бути наступним: у 2 рази більше калия порівняно з Na.

Мінерал К контролює тиск. Нормально працюють нирки реагують на надмірний вміст Na в тілі, виводячи його з уриною, але паралельно видаляється і К. Однак, при низькому вмісті мінералу калия з'являються збої в функціях нирок.

Нирки відповідають за наявність К в організмі, тим більше, якщо його зміст недостатньо. Інакше кажучи, при надлишку Na нирки не можуть видалити його, якщо організму не вистачає К, адже це загрожує зниженням показника калію. В результаті організм акумулює Na і надлишок води, збалансувавши показник Na. Це веде до нарощування обсягу кровотоку. Тиск крові схоже на тиск води в поливальному шлангу. Нарощування обсягу води схоже з відкриттям крана. Коли артерії звужені, негнучкі, тиск на судини зростає зі збільшенням тиску. Надлишок Na, крім того, погано відбивається на гнучкості судин.