Арахамія дивно відгукнувся про співавторів Конституції

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в партійному чаті в месенджері, що не знає, хто такі співавтори Конституції України Степан Хмара і Віктор Шишкін, повідомляє Деловая столица.

"Що це за два деда-мопеда? Стоять в залі", — запитав однопартійців Арахамія.

Ті пояснили йому, що це — Хмара і Шишкін, але не згадали, що вони є співавторами Основного Закону України.

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Нагадаємо, 28 червня перший генеральний прокурор України Віктор Шишкін і герой України Степан Хмара прийшли на засідання Верховної Ради, присвячене річниці ухвалення Основного закону, в футболках в написом "Зе — вбивця Конституції".

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