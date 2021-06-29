Арахамія дивно відгукнувся про співавторів Конституції

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в партійному чаті в месенджері, що не знає, хто такі співавтори Конституції України Степан Хмара і Віктор Шишкін, повідомляє Деловая столица.

"Що це за два деда-мопеда? Стоять в залі" , — запитав однопартійців Арахамія.

Ті пояснили йому, що це — Хмара і Шишкін, але не згадали, що вони є співавторами Основного Закону України.