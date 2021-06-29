Головний санлікар: вакцинація повинна стати обов'язковою

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що вакцинація від основних хвороб має бути обов'язковою, повідомляє Ліга.net.

На його думку, спалахи багатьох інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов'язковими щепленнями.

"Останній спалах кору, складна ситуація з поліомієлітом, до того були випадки спалахів дифтерії. Всі ці випадки об'єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей. Вони вакциновані зокрема через активне пропагування, що вакцинуватися не треба" , - заявив Кузін.

Також головний санлікар виступає за заборону невакцинованим дітям відвідувати навчальні заклади (за винятком тих, хто має медичні протипоказання).

Кузін зазначив, що для працівників системи освіти та сфери обслуговування вакцинація також має бути обов'язковою. Для всіх інших - за бажанням.