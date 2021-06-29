Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років, перенесли на 1 жовтня﻿. Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна, повідомляє ТСН.

За її словами, обіцяна виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+ переноситься через брак коштів у держбюджеті.

"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трішечки ресурсу. Головне було — зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень усі отримають і будуть отримувати щомісяця" , — сказала Лазебна.

Лазебна зазначила, що наступного року 400 грн 75-річним підлягатимуть індексації.