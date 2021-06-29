Кузін розповів про можливість покарання за відмову від щеплення

Головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю прокоментував можливість покарання за відмову від вакцинації, повідомляє Ліга.net.

За словами Кузіна, він "зважав б на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти".

"...І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо.