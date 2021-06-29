Кузін розповів про можливість покарання за відмову від щеплення
Головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю прокоментував можливість покарання за відмову від вакцинації, повідомляє Ліга.net.
За словами Кузіна, він
"зважав б на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти".
"...І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо.
З дорослими складніше. У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини", - сказав Ігор Кузін.