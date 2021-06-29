Тренди літнього взуття 2021: найпопулярніші моделі, які носять всі модниці

У перший місяць літа на інстаграм-сторінках модних інфлюенсерів можна чітко простежити найпопулярніші моделі взуття, які довершували їхні стильні образи. Всі дівчата обирали насамперед зручні та актуальні моделі, які будуть популярними все літо, повідомляє 24 Канал.

Цього сезону дизайнери представили моделі, які здатні підкреслити індивідуальність та жіночність власного стилю. Асортимент літніх виробів дозволить знайти вам взуття, з яким ви не захочете розлучатися.

В'єтнамки

На товстій платформі чи без, із шкіри, плетені чи атласні – усі ці варіанти виглядатимуть вдало у поєднанні як з денімовими шортами, так і з сукнями в стилі бохо.

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

"Ще один варіант зручного взуття, що стане у нагоді для піших прогулянок по містах Європи та для пляжного відпочинку" , – зазначили стилісти.

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Плетені сандалі

Моделі із джгутів чи інших переплетених матеріалів можуть стати тією єдиною парою на літо, що комбінуватиметься абсолютно з усім у гардеробі.

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Гумові шльопанці

Взуття, що раніше асоціювалось виключно з пляжем чи басейном, сьогодні стало чи не найпопулярнішим у гардеробах фешн-інфлюенсерів. Цікаво виглядає у поєднанні з речама протилежних стилів, як-от романтичним чи офіційно-діловим.

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Сабо та мюлі на kitten heel

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Трендове літнє взуття 2021 / Фото з інстаграму

Платформа полюбилася fashion-інфлюенсерам, тож їхні світлини в інстаграмі поповнюються новими образами з романтичними босоніжками чи парою Crocs на товстій підошві.