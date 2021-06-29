У пожежі на судні в Індійському океані загинув українець

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що в результаті пожежі на судні "MSС MESSINA" в Індійському океані загинув громадянин України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольства України в Індії та Сінгапурі оперативно з'ясували ситуацію на судні "MSС MESSINA". Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза "MSС MESSINA" спалахнула пожежа, в результаті загинув громадянин України 2001 року народження" , - сказав Ніколенко.

За його словами, судно, на борту якого знаходилися 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) в Сінгапур.

"Пожежу вдалося загасити силами екіпажу і за допомогою декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки в результаті зазначеного інциденту не постраждали. Їх стан задовільний", - додав спікер.

Він вказав, що зараз MSС MESSINA буксирується в Сінгапур. Орієнтовна дата прибуття до - 4 липня.