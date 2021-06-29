СБУ викрила махінації при закупівлі програм для нацшкіл суддів

СБУ викрила махінації при закупівлі програм для нацшкіл суддів

Кіберспеціалісти Служби безпеки України (СБУ) викрили махінації при закупівлі програмного забезпечення для державних установ України: продаж не відповідним умовам договору комп'ютерних програм для Національної школи суддів України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В результаті нанесення мільйонних збитків при закупівлі, а також створення умов для уразливості інформаційної мережі установи, це могло призвести до витоку даних.

"Зловмисником виявився директор приватної компанії-постачальника програмного забезпечення. Він подав заявку на участь в тендері, який оголосила Національна школа суддів України. Після перемоги людина навмисне підробила фінансово-господарську документацію. В результаті виконання укладеного договору, замість належного програмного забезпечення він поставив програми, які не відповідали вимогам конкурсу і умовами договору.
При цьому відповідні посадові особи Національної школи суддів України погодилися на таке програмне забезпечення. Як наслідок, правоохоронці задокументували мільйонні зловживання при закупівлі програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

За результатами слідчих і розшукових дій повідомлено про підозру двом особам: директору підприємства і посадовцю держустанови. Директору компанії-постачальника повідомлено про підозру по ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відповідальній посадовій особі Національної школи суддів України – за ст.367 (службова недбалість) КК.

Правоохоронці також встановили й інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовими особами Національної школи суддів України, яким буде надана належна процесуальна оцінка.

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