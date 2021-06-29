СБУ викрила махінації при закупівлі програм для нацшкіл суддів

Кіберспеціалісти Служби безпеки України (СБУ) викрили махінації при закупівлі програмного забезпечення для державних установ України: продаж не відповідним умовам договору комп'ютерних програм для Національної школи суддів України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В результаті нанесення мільйонних збитків при закупівлі, а також створення умов для уразливості інформаційної мережі установи, це могло призвести до витоку даних.

"Зловмисником виявився директор приватної компанії-постачальника програмного забезпечення. Він подав заявку на участь в тендері, який оголосила Національна школа суддів України. Після перемоги людина навмисне підробила фінансово-господарську документацію. В результаті виконання укладеного договору, замість належного програмного забезпечення він поставив програми, які не відповідали вимогам конкурсу і умовами договору.

При цьому відповідні посадові особи Національної школи суддів України погодилися на таке програмне забезпечення. Як наслідок, правоохоронці задокументували мільйонні зловживання при закупівлі програмного забезпечення" , - йдеться в повідомленні.

За результатами слідчих і розшукових дій повідомлено про підозру двом особам: директору підприємства і посадовцю держустанови. Директору компанії-постачальника повідомлено про підозру по ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відповідальній посадовій особі Національної школи суддів України – за ст.367 (службова недбалість) КК.

Правоохоронці також встановили й інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовими особами Національної школи суддів України, яким буде надана належна процесуальна оцінка.