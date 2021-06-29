Україна – Швеція: букмекери назвали переможця матчу

Сьогодні, 29 червня, важлива гра для збірної України, яка зустрічається зі Швецією в 1/8 фіналу Євро. Наприкінці дня стане відомо, чи зможуть підопічні Андрія Шевченка пройти до 1/4, повідомляє РБК-Украина.

Свої прогнози на гру залишили букмекери з betfair.com. Кому експерти пророкують перемогу в цій грі, читайте в нашому матеріалі нижче.

Експерти засмутили українських уболівальників, оскільки вважають, що в цьому протистоянні виграє збірна Швеції.

На перемогу Швеції в основний час (90 хвилин) букмекери поставили коефіцієнт 2,45.

Перемога збірної України оцінюється коефіцієнтом 3,25.

Нічия - 3,1.

Додатковий час і серія пенальті

Перемога Швеції йде з коефіцієнтом 1,75.

Перемога України 2,05.

Коли й де дивитися матч Україна - Швеція

Гра відбудеться 29 червня о 22:00 за київським часом. Подивитися матч можна на телеканалах "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2". Матч пройде в шотландському місті Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Автор: Роман Мирончук