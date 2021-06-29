Законопроєкт Зеленського про великий герб зареєстрували в Раді

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про великий герб України. Документ 29 червня зареєстрували в ВР під №5712, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави визначив його як невідкладної для позачергового розгляду Ради. Доповідати законопроєкт під час його розгляду в парламенті буде перший президент Леонід Кравчук.

Текст документа на цей час відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження - переданий на розгляд керівництву. Головним з напрацювання проєкту визначений комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, вчора на урочистому засіданні парламенту Зеленський анонсував, що вніс у Раду цей документ.

Автор: Юлія Струк