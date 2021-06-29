Вакцина Pfizer приходитиме в Україну щомісяця – Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав потенційну періодичність поставок вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech за бюджетний кошт, повідомляє Ліга.net.
"Зараз країна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer до кінця року, вони будуть приходити щомісяця", – сказав Кузін.
Також він додав, що дуже ймовірно, що в Україні дозволять комбінувати вакцини проти ковіду. Мова йде про те, щоб першу дозу вакцини отримати від одного виробника – AstraZeneca чи Pfizer, наприклад, а другу – від іншого – Sinovac, наприклад.
"Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.
Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже опрацьовувала це питання і прийшла до висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знов розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", – додав головний санітарний лікар.