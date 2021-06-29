Вакцина Pfizer приходитиме в Україну щомісяця – Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав потенційну періодичність поставок вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech за бюджетний кошт, повідомляє Ліга.net.

"Зараз країна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer до кінця року, вони будуть приходити щомісяця" , – сказав Кузін.

Також він додав, що дуже ймовірно, що в Україні дозволять комбінувати вакцини проти ковіду. Мова йде про те, щоб першу дозу вакцини отримати від одного виробника – AstraZeneca чи Pfizer, наприклад, а другу – від іншого – Sinovac, наприклад.

"Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.