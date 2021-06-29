Газпром відмовився збільшити транзит газу через Україну

"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на липень, незважаючи на майбутні великі ремонти на експортних газопроводах. Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТС) у вівторок виставляв на аукціон додаткові - переривані - транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), вони виявилися повністю незатребуваними.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня - загалом 124 млн куб. м на добу. У червні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі 100%-ю реалізацією, може бути організовано аукціон на переривані потужності (залежно від можливостей оператора газотранспортної системи).

Раніше цього року "Газпром" не бронював переривані потужності - так було з аукціонами на травень і на червень. Однак на липень призначено планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: "Північний потік" (170 млн куб. м на добу) стане на щорічну профілактику з 13 до 23 липня, "Ямал-Європа" (близько 100 млн куб. м на добу) - з 6 до 10 липня.

Баланс газового ринку Європи стає дедалі більш напруженим через невластиве сезонній закономірності падіння поставок СПГ; через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу. Закачування газу до підземних сховищ є на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів у тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми ПСГ.