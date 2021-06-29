У Сумах дефіцит питної води через спеку

Місту Суми не вистачає питної води, передусім у спекотні літні дні, коли в рази збільшується її споживання, повідомляє Укрінформ.

"Питання будівництва нових артезіанських свердловин є нагальним та актуальним. Місту не вистачає води. Особливо в спекотні літні дні" , - йдеться у дописі Міськводоканалу Сумської міської ради.

Зазначається, що для розв’язання проблеми з водою в Сумах треба пробурити хоча би 5 нових артезіанських свердловин - по одній на кожному з водозаборів. Будівництво однієї коштує близько 30 млн грн.

В найближчій перспективі нова свердловина може з’явитися лише на Лепехівському водозаборі. Проєктно-кошторисна документація на її будівництво вже на стадії завершення.

За словами головного інженера водоканалу Йосипа Тасівського, питання із тиском подачі води та її якістю в Сумах не виникали б, якби щороку в місті бурилась бодай одна нова свердловина. Оскільки цього не робили, проблеми накопичились. На цей рік міськрада коштів на буріння теж не виділила.