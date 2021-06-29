ВООЗ надала рекомендації щодо захисту від "Дельти"

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції, повідомляє РБК-Украина.

Зокрема, ВООЗ закликала вакцинованих людей продовжувати дотримуватися правил індивідуального захисту від інфікування штамом COVID-19 "Дельта":

носити маску;

дотримуватися соціальної дистанції;

перебувати у провітрюваних приміщеннях;

дотримуватися гігієни рук;

уникати скупчення людей.

"Люди не можуть почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися" , - пояснила помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів Маріангела Сімао.

Нагадаємо, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого протікання.

Автор: Юлія Струк