Україна має намір заборонити імпорт молока з Білорусі
Українські молочні компанії мають намір ініціювати заборону на імпорт молока і молочних продуктів з Білорусі, яка ще у 2016 році ввела ембарго на ввезення молочної продукції з України, повідомляє УНІАН.
Про це на пресконференції повідомив голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський.
"Готуємо заяву про захист від білоруської молочної продукції. У 2015 році Білорусь підтримала ембарго Росії, введене на українську молочну продукцію. І з 1 січня 2016 року жодного кілограма молочної продукції з України на митну територію Білорусі не надійшло. Разом з цим, для експорту в Україну Білорусь відкрила 14 молочних підприємств", – сказав Чагаровський.
Він зазначив, що представники молочної галузі вважають за необхідне вжити заходів для захисту українського ринку від недружніх і дискримінаційних дій інших держав.
Також Чагаровський додав, що Міністерство економіки відмовилося проводити антидемпінгове розслідування щодо масового імпорту молока в Україну.
"У лютому 14 молочних компаній подали заяву про спеціальне розслідування щодо захисту від зростаючого імпорту. На жаль, Мінекономіки відмовило нам у розслідуванні. Ми готуємо повторну заяву, яку подамо найближчим часом", - повідомив він.