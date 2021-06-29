Україна має намір заборонити імпорт молока з Білорусі

Українські молочні компанії мають намір ініціювати заборону на імпорт молока і молочних продуктів з Білорусі, яка ще у 2016 році ввела ембарго на ввезення молочної продукції з України, повідомляє УНІАН.

Про це на пресконференції повідомив голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

"Готуємо заяву про захист від білоруської молочної продукції. У 2015 році Білорусь підтримала ембарго Росії, введене на українську молочну продукцію. І з 1 січня 2016 року жодного кілограма молочної продукції з України на митну територію Білорусі не надійшло. Разом з цим, для експорту в Україну Білорусь відкрила 14 молочних підприємств" , – сказав Чагаровський.

Він зазначив, що представники молочної галузі вважають за необхідне вжити заходів для захисту українського ринку від недружніх і дискримінаційних дій інших держав.

Також Чагаровський додав, що Міністерство економіки відмовилося проводити антидемпінгове розслідування щодо масового імпорту молока в Україну.