Ціни на бензин і дизельне паливо ростуть

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 29 червня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 3 копійки, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,75 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 29,71 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне паливо - 28,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,37 гривень за літр (-0,03 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Автор: Олександр Білоус