Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют

Колишній нардеп і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко почав займатися майнінгом криптовалюти Ethereum, повідомляє Украинская правда.

Після поразки на виборах у Верховну Раду Ляшко вчить англійську, тренується, грається з сином, доглядає за садом, ходить на ефіри телеканалу Рината Ахметова "Україна", а також почав займатися бізнесом.

Зі слів його однопартійців, головний радикал серйозно зацікавився майнінгом криптовалюти Ethereum та вже має свою криптоферму.

"У нього прямо є спеціальні програми на телефоні, він дуже уважно стежить за цінами, за тенденціями. Потім всім, кому може, про це розказує" , – ділиться з УП один з "радикалів".

Сам Ляшко каже, що бізнесом займається без задоволення і лише для заробітку.