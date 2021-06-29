Біткоїн подорожчав на закликах мексиканського банку купувати криптовалюту

Ціни на біткоїн зростають після того, як засновник і голова ради директорів Grupo Salinas SA, материнської компанії банку Banco Azteca, мексиканський мільярдер Рікардо Салінас Пліего повідомив, що його банк планує стати першим фінансовим інститутом у Мексиці, який прийматиме криптовалюту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мільярдер також закликав інвесторів вкладати гроші у біткоїн.

Ціна біткоїну збільшилася на 6% у понеділок, досягнувши $34 140,94, згідно з даними CoinDesk. Біткоїн подешевшав майже вполовину порівняно з історичним максимумом на рівні $63 381,20, досягнутим у середині квітня.

У вівторок біткоїн подорожчав до $35 564.

Салінас Пліего написав у своєму мікроблозі у Twitter, що рекомендує користуватися біткоїном. Він також зазначив: "Я і мій банк ведемо роботу, щоб він зміг першим у Мексиці приймати біткоїни" .

Пізніше він написав, що криптовалюта є для інвесторів хорошим способом диверсифікувати свої вкладення.

Ціни на біткоїн та інші криптовалюти падають в останні місяці на тлі перспектив посилення контролю з боку регуляторів у США, Китаї та Європі.