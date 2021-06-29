Міжнародний злочинець, затриманий СБУ, ошукав громадян на $1 млн

Кіберспеціалісти Управління СБУ в Харківській області встановили місцезнаходження і затримали громадянина Республіки Молдова, який 5 років перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

32-річний іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України та постійно змінював місця проживання.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, протягом 2013-2015 років чоловік обдурив майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, в тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування.

У квітні 2016 молдавське правосуддя визнало його винним у скоєнні цього злочину, він був засуджений до 15 років позбавлення волі. Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового проживання в Дніпрі.

Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту. Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.