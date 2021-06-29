Екс-президента ПАР Зуму засудили до 15 місяців в'язниці

Конституційний суд ПАР ухвалив відправити колишнього президента країни Джейкоба Зуму до в'язниці на 15 місяців за неповагу до суду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення суду пов'язане з тим, що Зума раніше відмовився з'явитися до суду у справі про корупцію. Однак експрезидент ПАР не був присутній в суді й у вівторок.

Тепер протягом п'яти днів Зума зобов'язаний самостійно з'явитися в поліцейську дільницю, якщо він цього не зробить, то буде виданий ордер на його арешт.

Зума покинув пост президента країни у 2018 році. Він є фігурантом низки справ, пов'язаних з корупцією, хабарництвом, шахрайством і наданням преференцій.

Колишній президент ПАР неодноразово ігнорував повістки в суд, в якості причин він, зокрема, вказував проблеми зі здоров'ям.