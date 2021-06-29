Корнієнко про ФОПів: вони часто маніпулюють і перекручують

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів про своє спілкування з ФОПами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До мене підходили ФОПи й кажуть: "Ви не даєте працювати ювелірам". Я кажу: "Хлопці, я перепрошую, хто-хто, а ювеліри можуть якось підтягнути паски. Я розумію, якби проблема була щодо автозапчастин або з чимось таким" , - підкреслив Корнієнко



Нардеп вважає, що ФОПи часто маніпулюють і "перекручують" всю цю історію.