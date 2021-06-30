«Оптіма» – унікальні можливості для освіти та розвитку дитини

Щоб отримати якісну освіту та поглиблено вивчити профільні предмети, не потрібно довго шукати школу або переїжджати. Дитина може отримати всі необхідні знання дистанційно!

«Оптіма» – це перша дистанційна школа в Україні, яка пропонує міжнародні стандарти та сучасний підхід в освіті незалежно від успіхів у навчанні та місця проживання.

Дистанційна освіта в «Оптімі»

Головна відмінність «Оптіми» від інших очних або дистанційних шкіл – індивідуальний підхід і програма навчання. Тут створені всі умови, щоб дитина могла вчитися у своєму темпі та опановувати шкільну програму з постійною підтримкою тьюторів і педагогів.

«Оптіма» пропонує три основні форми навчання:

● Пакет «Учень»

Це основна форма навчання в «Оптімі», тут дитина отримує всі навчальні матеріали, завдання та вправи, регулярно взаємодіє з тьютором і викладачами, виконує тестові та контрольні роботи.

● Пакети «Екстерн» і «Суперекстерн» (2 класи за один рік)

Це більш вільна форма навчання, тут також надаються всі матеріали, консультації та допомога викладачів, але перевірка завдань може здійснюватися повністю, частково або бути відсутньою залежно від обраного варіанта.

Що входить до пакетів «Учень» і «Екстерн»?

● Державний документ про освіту, ДПА та ЗНО

«Оптіма» має державну акредитацію, всі її учні та екстерни після закінчення отримують документ про освіту державного зразка. Більшість контрольних робіт та іспитів, а також ДПА діти можуть виконувати віддалено, а ЗНО всі складають за місцем проживання.

● Повний доступ до навчального матеріалу та освітньої платформи

Учні та екстерни мають повний цілодобовий доступ до всіх навчальних матеріалів «Оптіми». Сюди входять не тільки мультимедійні лекції, інтерактивні завдання, навчальні ігри та 3D-моделі, а й понад 16 000 завдань за програмою «Розумники (Smart Kids)» і вправи за авторськими методиками.

● Oxford Learn та Oxford University Press

Оксфордська ліцензійна платформа, спеціальні підручники та завдання доступні учням та екстернам уже з 1 класу.

● Супровід тьютора, зв'язок із класним керівником, технічна підтримка

«Оптіма» намагається зробити навчання ефективним і комфортним, тому всі учні та екстерни завжди мають можливість звернутися по консультацію з будь-якого питання до тьютора або викладача. Крім того, технічна підтримка «Оптіми» доступна в постійному режимі, а батьки завжди на прямому зв'язку з класним керівником.

● Тестові та практичні завдання, перевірка робіт, звіт про успіхи в навчанні

Викладачі протягом навчального року перевіряють усі практичні завдання учнів «Оптіми», а батьки регулярно отримують повний звіт про успіхи дитини. На основі результатів таких завдань, досягнень і проблем учня вносяться зміни в індивідуальну програму.

Екстернат – більш вільна форма, яка не передбачає подібної перевірки. Разом із тим «Оптіма» пропонує варіанти екстернатури, в яких викладачі будуть перевіряти та оцінювати практичні завдання протягом року, а батьки – отримувати повний звіт.

● Колективні завдання та проєкти

Робота в команді над спільним завданням – важлива частина навчання в школі. Пакет «Учень» містить обов'язкові та факультативні проєкти, колективні завдання, їхню перевірку викладачами. Екстерни отримують усі необхідні матеріали, але не беруть участі в проєктах.

«Оптіма» – це відмінна можливість отримати якісну освіту в умовах, де не впоратись жодній традиційній школі. Гнучка програма дає можливість підібрати індивідуальний розклад і темп навчання для кожної дитини.

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Якщо ви розмірковуєте про дистанційну освіту для своєї дитини, можете скористатися безкоштовним демодоступом від «Оптіми» і цілий тиждень тестувати навчальну систему.