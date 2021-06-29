Україна здатна заробити на транзиті газу і без Газпрому - Вітренко

Росія не повинна бути єдиним клієнтом української газотранспортної системи (ГТС), так як ц 2025 році закінчиться дія контракту з "Газпромом". У зв'язку з цим "Нафтогаз України" планує залучити нових користувачів послуг з транспортування палива, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Новими користувачами послуг можуть стати компанії з країн Центральної Азії, приватні компанії, що займаються видобутком газу в Росії, а також європейські покупці газу. Останні, до речі, вже почали користуватися послугами нашої ГТС.

"Національне завдання – зробити так, щоб не тільки "Газпром" був користувачем послуг української ГТС по транзиту. Саме це дозволить нам зберегти і доходи від транзиту починаючи з 2025 року та фізичні обсяги транспортування, які зменшують ймовірність повномасштабної війни і роблять Україну більш важливим партнером для Європи" , – сказав він.

Крім того, він вважає, що пропозиції простого продовження транзитного контракту з "Газпромом" в якості "компенсації" за запуск "Північного потоку – 2" є вкрай небезпечними для України.