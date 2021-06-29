Угода про "відкрите небо" з ЄС: що буде з цінами на авіаквитки

Підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом здешевить авіаквитки для українців і розширить географію їхніх подорожей, повідомляє УНИАН.

"Підписання Угоди вигідне для українців, оскільки на першому етапі призведе до зниження цін на авіаквитки та розширення маршрутів", - цитує прес-служба міжнародного аеропорту "Київ" імені Сікорського слова голови ради директорів аеропорту Дениса Костржевського.

Однак, на думку Костржевського, для держави пріоритетним має залишатися розвиток українського авіаперевізника, який поки не може конкурувати з європейським.

"Підписання Угоди буде дійсно вигідне Україні лише тоді, коли українські авіакомпанії зрівняються в технічних і фінансових показниках з європейськими. І оскільки український ринок відкриється європейським авіакомпаніям, європейський ринок має відкритися українським. Тільки при такому паритеті має сенс говорити про те, що Україні вигідно "відкрите небо" , - підкреслив він.

Угода з ЄС

28 червня Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Очікується, що документ буде підписаний восени 2021 року.

На думку президента Володимира Зеленського, угода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС після підписання, ратифікації та набуття чинності сприятиме здешевленню авіаквитків та розширенню географії подорожей.

Довідка. Київ протягом декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським та Європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України.

Раніше підписання Угоди було неможливим через суперечку між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не мала права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з цього питання. 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про "відкрите небо".