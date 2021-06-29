У Мексиці будуть вводити санкції проти банків за використання біткоїну

Міністр фінансів Мексики Артуро Еррера заявив, що в останні дні до криптовалют проявився великий інтерес. У країні за їх використання проти фінустанов будуть вводити санкції, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в заяві уряду, опублікованій Еррерою в Twitter. Відзначається, що фінансові установи не уповноважені проводити операції з криптовалютами.

Твіт. Джерело: Twitter Артуро Еррери