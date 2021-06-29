Київський центр вакцинації змінить графік роботи цього тижня
Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві працюватиме п'ять днів. Щеплення проти коронавірусу робитимуть з 30 червня до 4 липня. Про це, з посиланням на сервіс Helsi.me, повідомляє РБК-Украина.
"Вакцинація у МВЦ цього тижня буде тривати 5 днів – від 30 червня до 4 липня. Записуйтесь на вакцинацію, щоб не стояти в чергах!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що щеплення робитимуть вакциною Coronavac/Sinovac Biotech.
Нагадаємо, минулими вихідними в Україні працювали понад 100 центрів вакцинації.
Автор: Андрій Василюк