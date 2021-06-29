Китай і РФ зміцнили зв'язки після зустрічі Байдена з Путіним
Голова КНР Сі Цзіньпін і його російський колега Володимир Путін зустрілися в понеділок по відеозв'язку вдруге за місяць, домовившись про продовження Договору про добросусідство і дружньому співпрацю між Росією і Китаєм, які знаходяться в напружених відносинах із Заходом, повідомляє Дзеркало тижня.
Сі високо оцінив відносини між Китаєм і Росією як
"зразковий приклад міжнародних відносин нового типу", які надають світу
"позитивну енергію". Він сказав, що продовження договору - це
"яскрава практика побудови міжнародних відносин нового типу і спільноти з спільним майбутнім для людства".
Якщо США продовжать політику
"подвійного стримування",
"немає очевидних меж тому, наскільки далеко і глибоко може розвинутися альянс Пекіна і Москви", - попереджає оглядач газети South China Morning Post.
Виступаючи перед Сі по відеоконференції, Путін сказав, що китайсько-російський Договір про дружбу, підписаний в 2001 році, закріпив підтримку двох держав в захисті національної єдності і територіальної цілісності в той час, коли і Москва, і Пекін розходяться із західними країнами з широкого кола питань.
"У сучасному світі серйозне значення мають такі домовленості", - цитує Кремль слова Путіна.
"В умовах посиленої геополітичної турбулентності, зламу домовленостей в сфері контролю над озброєннями, підвищення конфліктного потенціалу в різних куточках світу російсько-китайська координація грає стабілізуючу роль в світових справах, в тому числі по таких гострих питаннях міжнародного порядку денного".