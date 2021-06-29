Китай і РФ зміцнили зв'язки після зустрічі Байдена з Путіним

Голова КНР Сі Цзіньпін і його російський колега Володимир Путін зустрілися в понеділок по відеозв'язку вдруге за місяць, домовившись про продовження Договору про добросусідство і дружньому співпрацю між Росією і Китаєм, які знаходяться в напружених відносинах із Заходом, повідомляє Дзеркало тижня.

Сі високо оцінив відносини між Китаєм і Росією як "зразковий приклад міжнародних відносин нового типу", які надають світу "позитивну енергію". Він сказав, що продовження договору - це "яскрава практика побудови міжнародних відносин нового типу і спільноти з спільним майбутнім для людства".

Якщо США продовжать політику "подвійного стримування", "немає очевидних меж тому, наскільки далеко і глибоко може розвинутися альянс Пекіна і Москви", - попереджає оглядач газети South China Morning Post.

Виступаючи перед Сі по відеоконференції, Путін сказав, що китайсько-російський Договір про дружбу, підписаний в 2001 році, закріпив підтримку двох держав в захисті національної єдності і територіальної цілісності в той час, коли і Москва, і Пекін розходяться із західними країнами з широкого кола питань.

"У сучасному світі серйозне значення мають такі домовленості", - цитує Кремль слова Путіна.

"В умовах посиленої геополітичної турбулентності, зламу домовленостей в сфері контролю над озброєннями, підвищення конфліктного потенціалу в різних куточках світу російсько-китайська координація грає стабілізуючу роль в світових справах, в тому числі по таких гострих питаннях міжнародного порядку денного".