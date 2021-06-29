Колоїдне срібло - що це і для чого його використовують

Срібло стали використовувати в медичних цілях 2 тисячі років тому. Кажуть, що Гіппократ застосовував його для лікування ран і виразок, а Авіценна за допомогою срібла чистив кров і лікував гіпертонію. Багато сучасних лікарів застосовують нітрат срібла для зупинки легкої кровотечі й шкірних захворювань. Цікавий факт, що колоїдне срібло застосовувалося в лікуванні інфекцій ще до появи антибіотиків, повідомляє Econet.

Наномолекул колоїдного срібла здатні проникати в бактерії і кріпитися до їх певним білкам, внаслідок чого структура бактерій змінюється, вони стають нефункціональними. Також вважається, що молекули срібла здатні утворювати зв'язку з деякими ферментами грибків, вірусів і паразитів, пригнічуючи їх активність. Колоїдне срібло випускається у вигляді мазей, спреїв. Його можна наносити на шкіру, обробляти навіть відкриті рани.

До основних рис колоїдного срібла і його застосування. Основні властивості срібла:

1. Антибактеріальні. Широке застосування антибіотиків призвело до того, що бактерії виробили захисний механізм від впливу ліків, а зруйнувати його або бактерії в цілому здатне колоїдне срібло. Але при лікуванні сріблом потрібно враховувати, що воно негативно впливає і на корисні кишкові бактерії, тому його застосування потрібно поєднувати з використанням пробіотиків.

2. Противірусні. Більшість сучасних противірусних препаратів не надає належного ефекту, а срібло може успішно застосовуватися при лікуванні вірусних захворювань. Але використовувати його не рекомендується для профілактики герпетичної інфекції і ВІЛ.

3. Протигрибкові. Грибки оточують нас всюди і можуть спровокувати розвиток інфекційних хвороб. Згідно з дослідженнями, колоїдне срібло в різних концентраціях згубно діє на грибки різних видів.

З огляду на такі властивості колоїдного срібла, воно активно застосовується при:

лікуванні захворювань ротової порожнини - запобігання карієсу, запалення ясен;

необхідності прискорити процес загоєння опіків другого ступеня і ран, в тому числі хронічних при цукровому діабеті;

необхідності поліпшити стан носових пазух - позбутися від закладеності носа, алергічної реакції, запалення, інфекції;

лікуванні захворювань сечовивідних шляхів.

Дозування і протипоказання

Колоїдне срібло може входити до складу мазей, спреїв. Добова норма становить 14 мкг, перевищувати зазначену на етикетці дозування, інакше надлишок срібла в організмі може викликати зміну кольору шкіри. Для дітей показана половина добової норми.

Жорстких протипоказань до застосування срібла немає, але все ж не варто його використовувати жінкам в період вагітності або лактації. Також не рекомендується застосовувати колоїдне срібло одночасно з приймання антибіотиків і ліків проти хвороб щитоподібної залози. Перед використанням срібла обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.