У Раді прокоментували бійку Тищенко та Куницького

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про конфлікт між народними депутатами Миколою Тищенком та Олександром Куницьким, повідомляє УНИАН.

Корнієнко зауважив, що бачив окремо Тищенка і Куницького.

"Вони не виглядали побитими" , - сказав Корнієнко.

На запитання кореспондента, чи не жалілися депутати один на одного йому як одному з керівників фракції, Корнієнко відповів:

"Вони дорослі вже хлопці. Думаю, що їм є кому пожалітися".