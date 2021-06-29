У Раді прокоментували бійку Тищенко та Куницького
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про конфлікт між народними депутатами Миколою Тищенком та Олександром Куницьким, повідомляє УНИАН.
Корнієнко зауважив, що бачив окремо Тищенка і Куницького.
"Вони не виглядали побитими", - сказав Корнієнко.
На запитання кореспондента, чи не жалілися депутати один на одного йому як одному з керівників фракції, Корнієнко відповів:
"Вони дорослі вже хлопці. Думаю, що їм є кому пожалітися".
Корнієнко додав, що не знає, в чому причина конфлікту між депутатами. За його словами, "
у нас же є правоохоронні органи", і вони повинні перевіряти інформацію.