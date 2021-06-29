Рада прийняла закон, що відновлює роботу ВККС

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За відповідний законопроєкт № 3711-д "Про внесення змін до закону" Про судоустрій і статус суддів "та деяких законів про відновлення роботи ВККС" в цілому проголосували 293 народних депутати.

Відповідно до закону ВККС складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.

Членів ВККС на чотири роки призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу.

Конкурсна комісія проводить конкурс на зайняття посади члена ВККС у два етапи: відбір кандидатів за результатами розгляду поданих ними документів, результатів спеціальної перевірки, відповідної інформації з відкритих джерел і проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення переліку кандидатів для рекомендації Вищій раді правосуддя. Членів конкурсної комісії призначає Вища рада правосуддя.

Суб'єктами формування конкурсної комісії є Ради суддів, прокурорів, адвокатів і Національна академія правових наук в особі президії. До складу цієї комісії входять: три людини з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані радою суддів; по одному - від порад прокурорів, адвокатів і Нацакадемії правових наук.

На запит конкурсної комісії для забезпечення її діяльності, можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавними угодами протягом останніх п'яти років за рахунок власних коштів надають Україні міжнародну технічну допомогу в сфері судової реформи та / або запобігання та протидії корупції.

Водночас народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") під час обговорення поправок до законопроєкту не раз підкреслював, що законопроєкт є "сумнівним з точки зору Конституції". "Цей закон не принесе ніякого поліпшення в судову систему", вважає Власенко.