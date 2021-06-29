Кабмін відклав підвищення цін на електроенергію для населення

Кабінет Міністрів України постановою №659 від 29 червня продовжив чинний механізм спеціальних обов'язків (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення та зберіг чинну ціну для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Документом, зокрема, внесено відповідні зміни до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

Як повідомлялося, Міністерство енергетики ініціювало продовження спеціальних обов'язків щодо забезпечення електроенергією населення до 1 серпня, посилаючись на потребу в додатковому часі для належного розрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту.

Згідно з повідомленням Міненерго, для реалізації завдань нового ПСО, які полягають у захисті соціально вразливих споживачів і забезпеченні можливостей генерації для стабільної роботи та модернізації, необхідно визначити точну суму коштів, яку потребує ринок.

Для цього Міненерго пропонує, зокрема, керуватися очікуваними у першій половині липня результатами заходів щодо стабілізації ринку, вже вжитих енергорегулятором і планованих до ухвалення найближчим часом.