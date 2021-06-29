Рада повертає тюремне покарання за брехню в деклараціях

У Верховній Раді вдруге підтримали законопроєкт щодо тюремного покарання за брехню в деклараціях, врахувавши зауваження президента України Володимира Зеленського. Депутати скасували раніше ухвалені поправки щодо необов'язковості декларування майна родичів та можливості уникнути в'язниці, повідомляє Обозреватель.

За відповідний документ проголосували 315 народних депутатів. Відтак, раніше ветований законопроєкт ухвалено в цілому.

Нардепи врахували пропозиції президента, відповідно до яких в новій редакції закону посадова особа зобов'язана декларувати майно, яким володіють його родичі. А також скасовано правку, яка заміняла "позбавлення волі" на "обмеження".

"Буде повернуто в закон норму щодо позбавлення волі у вигляді в'язниці якщо чиновник не подав декларацію. А друге виправлення унеможливить лазівку, якщо хтось не задекларував майно родичів, наприклад, когось із подружжя" , – прокоментувала нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Додамо, що раніше відповідні правки нардепів Ігоря Фріса та Олексія Ковальова були враховані, що викликало незадоволення зі сторони глави держави.

Окрім того, документом передбачається пониження розміру суми через яку правоохоронні органи матимуть право переслідувати особу – з 4 млн грн до 2 млн грн. Але головною нормою залишається те, що за брехню в деклараціях можуть не просто обмежити свободу без ізоляції, а посадити до в'язниці.