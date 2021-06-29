Три фракції пообіцяли вийти з ТСК по "вагнерівцям" у разі маніпуляцій

Депутатські фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" пообіцяли вийти зі складу парламентської тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" у разі маніпуляцій з боку влади, повідомляє Лівий берег.

Про це йдеться у заяві Володимира Ар'єва ("ЄС"), Романа Костенка ("Голос") і Сергія Євтушка ("Батьківщина").

"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії" , – розповів Ар'єв.

За його словами, зараз ці домовленості можуть бути зірваними.

"І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців" , – повідомив представник "Європейської солідарності".

Депутат зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцям".