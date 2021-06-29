У Греції молодь отримає €150 після вакцинації
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція надасть молодим людям на цифровий гаманець €150 після отримання першої дози вакцини, пишуть іноземні ЗМІ.
За словами міністра, з 15 липня всі громадяни Греції у віці до 26 років матимуть право на отримання € 150 в цифровому гаманці після того, як вакцинуються першою дозою вакцини.
"Ми сподіваємося, що молоді люди скористаються цією можливістю. Держава дякує вам за те, що ви дієте відповідально і робите те, що, я впевнений, ви б в будь-якому випадку зробили", - сказав Міцотакіс.
У свою чергу, міністр цифрової політики підкреслив, що зараховані на цифровий гаманець кошти можна буде витратити тільки на
"конкретні заходи".
"Їх можна використовувати для покупки авіа, поромних і залізничних квитків, для оренди автомобілів, кемпінгів, проживання, туристичних послуг, кіно, театру, музичних і танцювальних вистав, музеїв, археологічних розкопок та інших послуг...", - зазначив міністр.