Міжбанк: хто не дає долару дешевшати

У вівторок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження під тиском пропозиції валюти, що багаторазово перевищує попит.

Після того, як цінники на покупку опустилися нижче рівня 27,20 гривень, на ринку з'явився Національний банк. Він викупив 20 млн доларів за ціною 27,17 гривень і пішов з ринку. Аж до кінця обідньої перерви угоди проходили в діапазоні 27,17-27,20 гривень. Після обіду продавці виставили свіжі заявки, і Нацбанку довелося в черговий раз рятувати ситуацію. На цей раз регулятор виставив великий ордер на покупку за ціною 27,15 гривень. Нагадаємо, минулої п'ятниці НБУ проводив інтервенції, викуповуючи валюту по 27,33-27,34 гривень.

Готівковий долар, який на вихідних вже подешевшав на 12-14 копійок, сьогодні втратив в ціні ще 5 копійок. Вранці в оптових обмінних пунктах Києва можна було купити готівкового «американця» по 27,20-27,22 гривень, а до обіду його ціна опустилася до 27,15-27,17 гривень.

Євро на FOREX сьогодні продовжив зниження до американського долара і вже опустився нижче рівня 1,19 долара. Готівковий євро під тиском відразу двох факторів - зниження євро на FOREX і ціни на готівковий долар в Україні - до обіду опустився до 32,41-32,45 гривень.

Польський злотий також подешевшав: сьогодні в Києві його можна купити по 7,15 гривень.

Російський рубль сьогодні падає разом з іншими валютами emergency markets (ринків, що розвиваються). До обіду він опустився з 72,15 до 72,70 рублів за долар. Подешевшав і готівковий рубль в Україні: більшість обмінників продають його по 3,73-3,75 гривні за 10 рублів.