Стало відомо, коли ЄСПЛ заслухає справу проти РФ по Донбасу

Європейський суд з прав людини призначив на 24 листопада слухання у справі України та Нідерландів проти Росії щодо агресії на Донбасі, повідомляє Европейская правда.

"Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії (nos. 8019/16, 43800/14 та 28525/20) призначено на 24 листопаду 2021 року" , - йдеться у розкладі.

Ці справи стосуються подій на Сході України, включаючи катастрофу рейсу MH17 "Малазійських авіаліній", який був збитий у липні 2014 року проросійськими бойовиками.