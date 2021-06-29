Жителям Києва перерахують тариф на опалення

Антимонопольний комітет України надав обов'язкові для розгляду рекомендації КП "Київтеплоенерго", які повинні бути виконані протягом 20 днів. Підприємство, серед іншого, має здійснити перерахунок тарифів за опалення своїм клієнтам. Про це повідомив глава столичного підрозділу АМКУ Олексій Хмельницький, повідомляє UBR.

Він нагадав, що у 2019 році набрав чинності закон про житлово-комунальні послуги, який передбачає введення нових правил розрахунку цін на тепло.

"Завданням КП "Київтеплоенерго" було підготуватися до змін, які несе закон, і підписати нові договори зі споживачами. Але в комунальній компанії-монополісті вирішили, що це не настільки пріоритетне завдання. Тобто підписати договір і погодити умови зі споживачами - це не пріоритет. А ось використовувати нову методологію, яка зручна тепловикам - пріоритет ", - написав Хмельницький в Facebook.

Столична компанія не мала права застосовувати нові розрахунки без попереднього переоформлення договорів.

"Це точно не конкуренція, а просто постановка людей перед фактом: "платити будете саме так ", - підкреслює глава київського АМКУ.

Тому підприємство зобов'язали підписати нові угоди з киянами і перерахувати тарифи тим, до кого застосували методологію розрахунку цін. У разі невиконання рекомендацій "Київтеплоенерго" загрожує штраф.